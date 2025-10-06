BURKINA -KOOSIN-RENTREE-SCOLAIRE

Koosin/Dokuy : Le chef de la circonscription d’éducation de base s’imprègne des difficultés des enseignants

Dokuy, 3 oct. 2025 (AIB)-Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Dokouy, Anselme Taro, a rencontré, ce vendredi 3 octobre 2025, les directeurs d’école pour faire le bilan de la rentrée administrative et les perspectives pour l’année scolaire 2025-2026.

Il les a remerciés pour leur présence effective à la date du 15 septembre 2025 au titre de la rentrée administrative.

M. Taro, a fait cas de la note relative au recrutement des élèves en âge de scolarisation afin de favoriser une éducation inclusive et équitable.

Le CCEB de Dokuy, a rappelé entre autres, la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des réformes éducatives en cours, l’introduction de l’enseignement de l’anglais, la mise en place et l’entretien des jardins scolaires, le respect du Faso danfani, la promotion de la cantine endogène et l’enseignement des langues nationales.

Les échanges ont permis de faire le point des avancées réalisées mais aussi de souligner les obstacles majeurs à surmonter pour garantir une rentrée scolaire effective et de qualité.

Le manque d’enseignants demeure le principal défi à relever de toute urgence.

L’insuffisance de tables-bancs, et de manuels scolaires et de guides pédagogiques et l’absence de points d’eau et de latrines sont autant de difficultés dont les résolutions constitueront des motifs légitimes d’encouragements pour la réussite de l’année scolaire 2025-2026.

