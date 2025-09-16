BURKINA-KOOSIN-EDUCATION-RENTREE-ADMINISTRATIVE

Koosin/Djibasso : La rentrée administrative 2025-2026 sous le signe de l’engagement et de la résilience

Djibasso, 15 sept. 2025 (AIB)-La rentrée administrative 2025-2026, s’est déroulée ce lundi 15 septembre 2025 dans les structures éducatives de la commune, marquant l’effectivité de la rentrée administrative, placée sous le signe de l’engagement et de la résilience.

La rentrée administrative représente un temps de retrouvailles pour les enseignants, mais aussi une phase stratégique de planification et d’organisation.

A Djibasso, cette tradition a été respectée dans la majorité des écoles, des centres urbains jusqu’aux zones périphériques fonctionnelles.

Dans un contexte parfois difficile, les enseignants ont fait preuve d’une remarquable résilience.

Certains directeurs ont déjà fixé les dates des premiers conseils pédagogiques et ont entamé le processus de recrutement de nouveaux élèves.

A l’école de Ourouko, la présence de quelques élèves de CM2 témoigne d’une prise de conscience prometteuse de la part des élèves.

Le directeur de l’école, Narcisse Kiemdé, à toute fois tiré la sonnette d’alarme sur la dégradation des infrastructures.

Dans les établissements secondaires, la mobilisation a été plus timide en raison de la tenue à Nouna, d’une rencontre de concertation des acteurs provinciaux de l’éducation.

Malgré quelques difficultés mineures, les acteurs du monde éducatif, ont souhaité une année scolaire apaisée et couronnée de succès.

Agence d’information du Burkina

