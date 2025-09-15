BURKINA-KOOSIN-AGRICULTURE

Koosin/Djibasso : La récolte du fonio une spécificité dans la commune

Djibasso, 14 sept. 2025 (AIB)- La culture du fonio, adaptée aux conditions agro-climatiques, est au centre de l’activité économique et alimentaire de la population de la commune de Djibasso. Il est considéré comme une spéculation de plus en plus prisée.

Le fonio joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire de la commune de Djibasso.

Il permet notamment de combler la période de soudure, ce moment critique entre la fin des réserves et l’arrivée des nouvelles récoltes.

Grâce à cette culture, de nombreuses familles parviennent à subvenir à leurs besoins en attendant les grandes moissons.

Au-delà de sa valeur nutritive la culture du fonio constitue une véritable source de revenus pour les producteurs locaux.

Sa commercialisation en hausse constante ces dernières années contribue activement à l’économie locale et participe au développement socio-économique de Djibasso.

La récolte du fonio a d’ailleurs débuté et se poursuivra jusqu’au mois d’octobre.

Cette période marque un moment crucial pour les producteurs, qui voient le fruit de leurs efforts après plusieurs mois de travail. Elle vient soulager de nombreuses familles en apportant des denrées fraîches et une rentrée immédiate de revenus.

Le fonio s’invite dans les assiettes sous diverses formes, tô, couscous, bouillie… Autant de mets traditionnels qui témoignent de la richesse gastronomique de la zone et de l’attachement des populations à cette céréale aux multiples vertus.

Alors que les enjeux liés à la résilience climatique et à la souveraineté alimentaire prennent une importance croissante, le fonio apparaît comme une réponse durable, ancrée dans le savoir-faire local.

A Djibasso, cette petite graine continue de tracer un grand chemin qui commence cette encore dans les champs en pleine récolte.

Agence d’information du Burkina

