Koosin/Culture de la pastèque : Une spécificité dans la commune de Doumbala

Doumbala, 9 nov. 2025 (AIB)-La culture de la pastèque est une spécificité dans la commune. Le constat a été fait ce samedi 8 novembre 2025, dans un champ pendant la récolte.

La visite du champ de pastèque d’une superficie de 6 ha d’un grand producteur du village de Nian, Modou Demé, a permis de constater une production massive.

En effet, la récolte de pastèques nécessite la présence d’une trentaine d’hommes et de femmes.

A l’aide de bassines et de charrettes, les travailleurs s’emploient à la récolte en faisant de gros tas, parfois sous les arbres pour faciliter le ramassage.

Dans le champ de M. Demé, les prix bord champ se discutent entre producteurs et acheteurs et les camions seront disponibles pour le chargement.

Il confie qu’il est l’un des premiers producteurs de pastèque à Nian, depuis plus de vingt ans.

Selon lui, les prix des pastèques étaient dérisoires et se vendait à 125 F CFA l’unité avant d’ajouter que les prix ont relativement évolué et varient entre 150 F CFA à 350 F CFA.

Le producteur rassure qu’en 2023, il a obtenu deux chargements de gros camions et en 2024, trois chargements et demi.

Il explique qu’il obtient à peu près 450 000 F CFA le chargement.

Pour Modou Demé, la culture des pastèques lui permet de subvenir à la scolarité de ses enfants ainsi que les frais médicaux.

Comme difficultés, le producteur cite la pauvreté des sols, le manque de matériels adéquats et l’apparition fréquente des insectes rongeurs occasionnant le pourrissement de pastèques et l’inaccessibilité des routes.

Modou Demé, garde espoir pour que la paix revienne au Faso et souhaite une longue vie aux autorités afin de réaliser ensemble l’autosuffisance alimentaire.

