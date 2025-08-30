BURKINA-KOOSIN-COURS- VACANCES

Koosin/Cours de vacances islamiques : 200 apprenants enseignés sur la promotion d’un islam tolérant

Nouna 30 août 2025(AIB)- La mosquée du mouvement sunnite de Nouna a abrité, du 1er juillet au 30 août 2025, des cours de vacances islamique au profit de 200 apprenants âgés de 6 à 15 ans. Ils ont été outillés sur la promotion d’un islam tolérant.

« Le mouvement sunnite a initié des cours de vacances en vue de promouvoir un islam tolérant », selon Issiaka Sidibé directeur des cours de vacances.

Les cours s’articulent autour de la lecture du Coran, l’enseignement des hadiths et l’instruction religieuse à travers l’enseignement de la biographie du prophète.

Ils sont dispensés cinq jours sur sept et uniquement dans la matinée.

200 élèves dont 88 filles et 112 garçons sont répartis dans 4 salles de classes sous la responsabilité de 4 professeurs en langue arabe.

L’accès au cours est conditionné par le payement de la somme de 2500 francs.

La cérémonie de clôture s’est déroulée le 30 août 2025, sous le signe de la tolérance et de la cohésion sociale.

En rappel, les cours de vacances islamiques ont vu le jour en 2022 au bonheur des parents d’élèves venus pour la circonstance suivre les différentes prestations des apprenants.

A tour de rôle, les apprenants se présentent pour réciter soit le coran, une bénédiction où un hadith.

L’éclat de la cérémonie a été rehaussé par la présence du grand prêcheur de la cité du Noumandou, Moustapha Dramé.

