BURKINA-KOOSIN-CONSEIL-SANTE-REUNION-ECHANGES

Koosin/Conseil de santé du district sanitaire : Les acteurs de santé échangent pour un meilleur service aux populations

Nouna, 29 août 2025(AIB)- Le conseil de santé du district sanitaire s’est réuni ce jeudi 28 août 2025, sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Koosin, Noufo Dembelé. Au menu des échanges, la situation des indicateurs du Programme élargie de vaccination (PEV), le renouvellement des conseils de gestion (COGES) et la situation épidémiologique.

La session du conseil de santé s’est réunie ce jeudi 28 août 2025, en dépit du contexte sécuritaire.

Elle a regroupé les professionnels et non professionnels de la santé des communes de la province en vue d’offrir un meilleur service aux populations de la province.

La présente session s’est articulée essentiellement autour des indicateurs du Programme élargie de vaccination (PEV), de la situation épidémiologique et de l’état des lieux des formations sanitaires.

Selon le responsable PEV, Ibrahim Ouédraogo, la situation des indicateurs dudit programme, affiche une couverture vaccinale au-dessus de la moyenne dans les dix communes de la province, une bonne maîtrise des déperditions des enfants.

L’arrêt de fonctionnement de 19 formations sanitaires et la rupture de vaccination dans certains villages ont constitué des difficultés rencontrées au cours des différentes campagnes de vaccination.

La situation épidémiologique dans le district à occasionnée une surveillance hebdomadaire des cas, des investigations, des prélèvements et l’acheminement des échantillons ont constitué les moments forts de cette surveillance.

Le responsable du service d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique, Diegou Ouali, a indiqué que la population de l’aire du district estimée à 411 531 habitants, est repartie entre les 10 communes et les 284 villages et se partagent 56 formations sanitaires dont 19 sont en arrêts de fonctionnement, 5 privés et 3 officines privées et le rayon d’accès aux formations sanitaires est de 6,38 km .

Plus de la moitié des comités de gestion des formations sanitaires ont été renouvelés et instructions ont été données pour plus de célérité en tenant compte des textes.

Le Haut-commissaire, a rendu un vibrant hommage aux VDP de la santé qui ont fait preuve de résilience au côté de la population.

En rappel pour des impératifs, le conseil de santé s’est tenu en même temps que le plaidoyer auprès des autorités administratives religieuses et coutumières pour l’introduction du vaccin anti paludique.

Agence d’Information du Burkina

AC/hb/oo