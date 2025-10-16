BURKINA -KOOSIN-EDUCATION-CONFERENCE-LANCEMENT

Koosin/Conférence pédagogique : Le proviseur du lycée départemental de Djibasso salue la résilience et l’engagement des enseignants

Djibasso, 15 oct. 2025 (AIB)- Le proviseur du lycée départemental de Djibasso, Hamadou Zida, a salué, ce mercredi 15 octobre 2025, la résilience et l’engagement des enseignants lors de l’ouverture de la conférence pédagogique marquant le début de l’année scolaire 2025-2026. C’était en présence des autorités coutumières, des membres de la délégation spéciale, ainsi que des représentants des forces de défense et de sécurité.

Placée sous le thème « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », cette formation pédagogique a réuni le mercredi 15 octobre 2025, les acteurs du secteur éducatif de la commune, à l’instar de leurs collègues à travers le pays.

Le proviseur du lycée départemental de Djibasso et responsable de la commission des affaires générales, sociales et culturelles de la commune, Hamadou Zida, a salué la résilience et l’engagement des enseignants, soulignant les résultats remarquables obtenus au cours de l’année écoulée qui sont de 85 % de réussite au CEP, 100 % au CAPPE et au CSAPé.

M. Zida a également félicité et encouragé l’ensemble des enseignants pour leur dévouement, tout en formulant des vœux pour une année scolaire apaisée et réussie.

Un vibrant hommage a été rendu aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), avec une minute de silence observée en mémoire des victimes du terrorisme.

Il a appelé à la persévérance et au don de soi, avant d’ouvrir la conférence pédagogique 2025-2026.

Pour des raisons techniques, les CEB de Barani et de Kombori participent également à cette session avec celle de Djibasso.

La formation d’une durée de quatre jours, est placée sous la coordination du CCEB de Djibasso, l’inspecteur Pascal Coulibaly, avec l’accompagnement du CCEB de Barani, l’inspecteur Missa Sanou et du responsable de l’éducation non formelle de la province de la Koosin, l’inspecteur Edouard Sawadogo.

Les travaux se dérouleront en groupes et en séances plénières, avec pour objectif d’outiller les enseignants pour une meilleure appropriation des réformes et une mise en œuvre efficace des situations d’intégration.

Agence d’information du Burkina

