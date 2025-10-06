BURKINA-KOOSIN-CULTURE

Koosin/Commune de Doumbala : Le battage du fonio au rythme de la culture bwa

Doumbala, 3 oct. 2025 (AIB)-Après la récolte du fonio, les producteurs du village de Konkuy-Boho, procèdent au battage à travers chants et danses du terroir. Des hommes munis de bâtons se sont rassemblés ce mercredi 1er octobre 2025, autour des panicules de fonio pour l’activité.

Dans une liesse débordante, des hommes munis de bâtons se sont rassemblés autour des panicules de fonio, pour le battage du fonio au rythme des battements des tambours et tam-tams des griots invités pour la circonstance.

Les hommes ont également une autre manière de battre le fonio, qui consiste à piétiner assez longtemps les tiges de fonio par les pieds, afin d’extraire les graines.

D’autres encore tapent les tiges contre de gros bois posés à cet effet pour soustraire les graines des tiges de fonio.

Lorsque le fonio arrive à maturité, les producteurs se concertent et fixent une date pour la récolte et le battage.

L’entraide, la solidarité promeuvent la culture bwa et l’affirmation de la cohésion sociale

