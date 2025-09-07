BURKINA-KOOSIN-ASSAINISSEMENT-CURAGE-CANIVEAUX

Koosin/Commune de Bomborokuy : Les caniveaux aux abords de la RN14 débouchés par la veille citoyenne

Nouna, 6 sept. 2025 (AIB)- La veille citoyenne de la commune de Bomborokuy, a mobilisé les leaders communautaires et la population, ce samedi 6 septembre 2025, pour curer les caniveaux et fossés aux abords de la route nationale 14 jusqu’à la sortie du village.

Dès les premières heures de la matinée, les jeunes, les femmes et les anciens se sont retrouvés munis de houes, de pelles, de râteaux, de brouettes et de charrettes, pour dégager les caniveaux obstrués par les déchets plastiques et des dépôts d’ordures.

Selon le président de la veille citoyenne, Boba Traoré, l’objectif est de réduire les risques d’inondation en facilitant l’écoulement des eaux pluviales et aussi éviter les maladies en cette période hivernale.

Kévin Traoré, commerçant de son état, a dit être concerné par les problèmes de la commune et a salué la mobilisation exemplaire.

Le président de la veille citoyenne et les leaders communautaires ont salué la détermination de la population et ont souhaité pérenniser l’activité pour faire de Bomborokuy un cadre de vie agréable.

Le constat est fort appréciable, a souligné, le représentant des leaders communautaires le visage du village à véritablement changé.

Cependant des difficultés n’ont pas manqué pour mener à bien les travaux c’est le manque de matériels en quantité suffisante souligne le président de la veille citoyenne.

« Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’initiative endogène menée par la population et pour la population, nous l’avons fait pour nous-mêmes », a-t-il indiqué.

Au-delà du curage des caniveaux et des fossés, la journée est dédiée au renforcement de la cohésion sociale dans la commune.

Le souhait des leaders communautaires c’est l’institutionnalisation des journées de salubrité.

Le secrétaire général de la veille citoyenne, Zibiri Traoré,a rendu un vibrant hommage à la population résiliente de Bomborokuy et a précisé que l’engagement de la population est le témoignage de l’engagement à soutenir le dynamisme enclenché par les autorités de la transition.

Agence d’information du Burkina

