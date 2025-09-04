BURKINA-KOOSIN-SAISON-AGRICOLE

Koosin/Agriculture : Une saison agricole prometteuse dans la commune de Doumbala

Nouna, 3 sept. 2025 (AIB)-Les populations de la commune rurale de Doumbala, située à une quarantaine de kilomètres à l’Ouest de Nouna, font preuve de résilience en cette période hivernale. C’est le constat fait ce mercredi 3 septembre 2025.

Longtemps éprouvées par la crise sécuritaire, les populations de la commune rurale de Doumbala se sont réinstallées il y a un an.

Les agriculteurs s’emploient vaillamment dans la production agricole à travers la culture du mil, du maïs, des arachides, du haricot et d’autres spéculations.

Malgré l’installation tardive des pluies, la physionomie des plantes, présage des récoltes abondantes.

La satisfaction se lit sur les visages des braves laboureurs et l’espoir renaît en cette saison agricole 2025.

En rappel, la sécurité reste un défi majeur pour les populations.

Agence d’information du Burkina

LD/AC/hb/oo