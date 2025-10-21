BURKINA- KOOSIN-AGRICULTURE-VISITE-AUTORITE-CHAMP

Koosin/Agriculture : Le Haut-commissaire s’imprègne des conditions de travail dans un champ école paysan sur le site de Babekolon

Nouna, 20 oct. 2025 (AIB)- A travers une visite commentée du champ école de la coopérative rizicole « SIGI TIMÔGÔSON », le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, s’est imprégné des conditions de travail, ce lundi 20 octobre 2025, de la coopérative rizicole mixte sur le site de Babekolon.

Situé sur le site de Babekolon, la coopérative rizicole « SiGITI MôgôSom » avec 34 membres dont 9 Personnes déplacées internes (PDI), ont bénéficié d’un accompagnement des services techniques, à travers la mise en place d’un champ école paysan.

Le dispositif du champ école paysan est effectué sur 4 micros parcelles de 250 m2 dont 2 parcelles technologiques.

La variété de riz semée est le FKR64 (TS2) avec un cycle de 120 jours et un potentiel rendement de 7 tonnes à l’hectare.

Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, s’est rendu sur le site pour s’imprégner des conditions de travail de la coopérative.

Le technicien supérieur d’agriculture, Abdoulaye Dialla, a fait ressortir dans sa présentation, un compte d’exploitation prévisionnel de la parcelle paysanne avec une marge brute de 153 600 F CFA par hectare comparativement à la parcelle technologique qui dégage un bénéfice de 349 000 F CFA l’hectare.

Le président de la coopérative rizicole « SIGI TIMÔGÔSON », Yacouba Seremé, a salué les plus hautes autorités du pays pour l’accompagnement du monde paysan pour l’atteinte de l’objectif de l’autosuffisance alimentaire.

Djeneba Konaté, a plaidé pour plus d’accompagnement avec du matériel agricole.

Les membres de la coopérative s’engagent à l’utilisation de la fumure organique et de la semence améliorée pour booster la production dans la Koosin.

Dans le même ordre d’idée, Ousmane Zerbo, a plaidé pour les retenues d’eaux, afin de mener la maraicher culture.

Le Haut-commissaire, a salué la résilience des producteurs et a félicité les membres pour avoir intégré les personnes déplacées internes dans la coopérative gage d’une cohésion sociale réussi.

En rappel, 670 hectares de bas- fonds ont été aménagés dans la Koosin avec une production estimée à 6 tonnes à l’hectare.

Agence d’information du Burkina

