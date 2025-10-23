BURKINA-KOOSIN- PRODUCTION-AGRICOLE

Koosin/Agriculture : L’arachide, une production prisée dans la commune de Doumbala.

Doumbala, 22 oct. 2025 (AIB)- L’arachide est la spéculation la plus produite dans la commune de Doumbala. A travers une visite guidée dans les champs, un constat a été fait sur sa production massive.

Selon le producteur de Konkuy-Koro, Daouda Traoré, l’arachide est la spéculation la plus produite dans la commune du fait qu’elle est adaptée à nos sols.

Un autre producteur du même village, Yacouba Koné, a renchérit que cette année « notre famille a cultivé plus de vingt (20) hectares d’arachides malgré les incertitudes de la saison à tous les niveaux ».

Un autre son de cloche, Louis Traoré a soutenu que c’est depuis les grands-parents qu’on cultive l’arachide en grande quantité surtout comme produit de rente.

Un sexagénaire de Doumbala, Judicaël Dakuyo, a affirmé que chaque famille produit l’arachide comme le mil ou le maïs.

La vente de l’arachide permet aux familles de subvenir aux besoins des enfants et à faire face aux dépenses liées aux frais de scolarité, aux frais médicaux et bien d’autres.

Cependant, selon les producteurs, le manque de moyens empêche d’accroître les rendements et ont déploré également le manque de débouchées pour l’écoulement des produits.

Ils ont souhaité l’installation d’une unité de transformation de l’arachide dans la région et ont appelé les bonnes volontés à valoriser les produits issus de l’arachide.

Agence d’information du Burkina

