BURKINA-KOOSIN-SANTE-VACCINATION-POLIOMYELITE

Koosin : 220 000 enfants ciblés pour la vaccination contre la poliomyélite

Nouna, 9 nov. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a présidé, ce samedi 8 novembre 2025 au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) communal 2, le lancement en différé de la campagne régionale de vaccination contre la poliomyélite, couplée à l’implantation de la vitamine A. 220 000 enfants sont concernés par cette campagne.

Les journées locales de vaccination contre la poliomyélite dans les zones à défis sécuritaire visent à renforcer l’immunité des enfants pour éviter qu’ils ne tombent sous le coup de la maladie.

Ce passage est combiné à la supplémentation en vitamine A et concerne les districts sanitaire des régions du Bankui et du Sourou à savoir Tougan, Solenzo et Nouna.

« Le contexte sécuritaire est un terrain fertile pour la propagation de la maladie, pour toutes ces raisons nous réalisons ce couplage dans ces districts », a souligné le directeur régional de la santé de la région du Bankui et du Sourou, Dr Didier Dipama.

Les enfants de 0 à 59 mois sont les cibles pour la vaccination contre la poliomyélite et les enfants de 3 à 59 mois pour la supplémentation en vitamine A.

Le directeur régional de la santé, a exhorté la population a facilité l’approche des agents vaccinateurs pour la réussite de la campagne dans les lieux de cultes, les marchés où encore dans les ménages.

Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a, au nom du gouverneur de la région, rendu un hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour leur engagement au profit de la population.

La cérémonie s’est achevée par une séance de vaccination des autorités administratives présentes.

Agence d’information du Burkina

AC/HB/OO