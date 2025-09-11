BURKINA-KOMPIENGA-RESULTATS-PROCLAMATION

Kompienga/Spéciale BEPC 2025 : 70 candidats admis au premier tour soit un taux de réussite de 57,85%

Fada N’Gourma, 10 sept. 2025 (AIB)-70 candidats sur 121 sont déclarés admis au premier tour du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session spéciale de 2025. Les résultats ont été connus le mercredi 10 septembre 2025.

Le jury délocalisé à Fada N’Gourma, a donné le verdict du premier tour de la session spéciale du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) 2025, le mercredi 10 septembre 2025.

Les compositions se sont déroulées dans les centres de Pama et de Kompienga.

Sur un effectif de 121 candidats présents, 70 sont déclarés admis au premier tour soit un taux de réussite de 57,85%.

41 candidats admissibles et 10 candidats ajournés.

Agence d’information du Burkina

HO/hb/oo