BURKINA-KOMPIENGA-DON-EXTRAITS-NAISSANCE

Kompienga : L’ONG TIN TUA offre des extraits d’acte de naissance à 250 enfants

Pama, 22 oct. 2025 (AIB)-Environ 250 enfants ont bénéficié gracieusement, ce mercredi 22 octobre 2025, des d’extraits d’acte de naissance lors d’une campagne d’établissement massif organisée par l’ONG Tin Tua en collaboration avec UNICEF et le projet STD.

Une campagne d’établissement massif d’extraits d’actes de naissance a été organisé, le mercredi 22 octobre 2025, au profit de 250 enfants.

La cérémonie de remise officielle a été présidée par le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Kompienga, Yemtema Thiombiano, en présence des parents des bénéficiaires et les acteurs des projets.

Agence d’information du Burkina

OAC/hb/oo