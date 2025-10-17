BURKINA-KOMPIENGA-SALUBRITE-SEANCE

Kompienga : Les élèves de la ville de Pama assainissent les locaux administratifs de l’éducation

Pama, le 16 oct. 2025 (AIB)-Les élèves de la ville de Pama, ont pris d’assaut, le jeudi 16 octobre 2025, les locaux des bureaux administratifs de l’éducation pour une séance de salubrité en présence du Haut-commissaire de la province de la Kompienga, Ismaël Ouattara.

Le Haut-commissaire de la province de la Kompienga, Ismaël Ouattara, a lu le message du Président du Faso, en lien avec les journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, avec pour message clé le respect des biens publics, le civisme et la solidarité mutuelle.

Une sensibilisation sur la sécurité routière a mis fin à cette laborieuse et bénéfique journée avec des vœux d’une année scolaire de paix formulés par l’hôte du jour.

