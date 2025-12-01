BURKINA-KOMPIENGA-GENDARMERIE

Kompienga : La brigade territoriale de la gendarmerie quitte définitivement la ville de Pama

Pama, le 29 nov. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Kompienga, Ismaël Ouattara et l’ensemble des corps constitués de la province, ont rendu hommage, le samedi 29 novembre 2025, la gendarmerie qui quitte définitivement la ville de Pama.

Durant plusieurs décennies avec professionnalisme et dévouement, la brigade territoriale de la gendarmerie de Pama, quitte définitivement la ville de Pama.

La cérémonie d’hommage à cette force républicaine qui a servi la ville de Pama, a été solennelle, en présence des frères d’armes de la Kompienga.

En effet, suite à la nouvelle réorganisation des forces de sécurité, la ville de Pama, chef-lieu de la province de la Kompienga, sera désormais sous la responsabilité de la police nationale qui a vu ses effectifs renforcés pour la répondre aux attentes des populations.

Ce fut un moment plein d’émotion de remerciements et surtout de vœux de succès dans les localités où iront servir ces braves gendarmes.

Agence d’information du Burkina

HO/HB/OO