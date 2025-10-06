BURKINA -KOMPIENGA-JNEPPC

Kompienga/Journées d’engagement patriotique : le Haut-commissaire invite la population au respect des biens publics

Pama, le 6 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre des journées nationales d’engagement patriotique et citoyenne, les corps constitués et les forces vives de la province de la Kompienga, ont procédé, ce lundi 06 octobre 2025, à la montée des couleurs au Haut-commissariat de la province. La cérémonie a été présidée par le Haut-commissaire de la province de la Kompienga, Ismaël Ouattara, qui a invité la population au respect des biens publics.

La cérémonie de montée du drapeau s’est tenue le lundi 06 octobre 2025 à Pama.

Le message du Président du Faso, a été livré par le Haut-commissaire de la province de la Kompienga, Ismaël Ouattara, dans lequel il a invité chacun dans son service et son domaine, à faire preuve d’engagement citoyen, de respect des biens publics et surtout de solidarité.

Agence d’information du Burkina

HO/hb/oo