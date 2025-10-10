BURKINA-KOMPIENGA-EDUCATION-MONTEE-COULEURS

Kompienga/Journées d’engagement patriotique : Enseignants et élèves réunis autour des couleurs nationales

Pama, le 10 octobre 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pama, Moustapha Sanon, a présidé, ce vendredi 10 octobre 2025 à l’école Pama ‘’A’’, la montée des couleurs dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Pama. C’était dans le cadre des journées d’engagement patriotique.

Cette montée des couleurs, ce vendredi 10 octobre 2025 à Pama, a rassemblé un public varié composé d’élèves, d’enseignants, de membres de la délégation spéciale de la commune, de Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que de parents d’élèves venus pour témoigner leur attachement aux valeurs nationales.

L’exécution de l’hymne national en langue locale gourmantché a constitué un moment fort d’émotion et de fierté patriotique.

Elle a été suivie d’un cours d’éducation civique et de la lecture du message du Président du Faso, lu par le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pama, axé sur les valeurs de l’ordre, de la discipline, de la citoyenneté, du civisme et de la solidarité agissante.

Cette journée a permis de renforcer le sentiment d’appartenance à la Nation et d’inculquer aux plus jeunes la nécessité d’un engagement citoyen sincère pour la construction d’un Burkina Faso uni et prospère.

