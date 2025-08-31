BURKINA-KOMPIENGA CONSEIL DE DIRECTION

Kompienga/Éducation : La direction provinciale de l’Éducation primaire fait le bilan de ses activités

Pama, 30 août 2025 (AIB) – Le directeur provincial en charge de l’Éducation primaire, Kandiadiba Tindano, a présidé, le vendredi 29 août 2025, un conseil de direction en présence des Chefs de circonscription d’éducation de base (CCEB) de Pama et de Kompienga. La rencontre a porté sur le bilan des activités du premier semestre de l’année scolaire 2025 et sur les perspectives.

Les acteurs de l’éducation primaire ont jugé ce bilan satisfaisant au regard des résultats engrangés, notamment l’organisation réussie des examens malgré la rentrée tardive dans les écoles de Pama et de Kompienga.

Le conseil a salué l’engagement des différents acteurs de l’éducation ainsi que le soutien inestimable des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) sur le plan sécuritaire, ce qui a permis de clôturer l’année académique en toute quiétude.

Il a par ailleurs invité tous les acteurs à redoubler d’efforts en vue de la rentrée scolaire prévue dans les prochaines semaines.

