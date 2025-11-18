BURKINA-KOMPIENGA-EDUCATION-CONSEILS-ECOLE

Kompienga/Education : La Circonscription d’éducation de base met en place ses conseils d’école

Pama, le 16 nov. 2025 (AIB)-La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Pama, a mis en place ses conseils d’écoles conformément au nouvel organigramme des structures de gestion et animation de la vie scolaire.

Du lundi 10 au samedi 15 novembre 2025, les bureaux de conseil des écoles de Pama A, B, C, E, G, F et celle de Koalou, ont été mis en place suite aux assemblées générales tenues dans les dites écoles.

Les parents d’élèves ont répondu présents pour prouver leur engagement à la bonne marche de l’éducation dans les différentes écoles de la commune.

Agence d’information du Burkina

HO/HB/OO