Kompienga : Des acteurs outillés sur le développement inclusif et perspectives du nouveau découpage administratif du Gulmu

Pama, le 25 sept. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Kompienga, Ismaël Ouattara, a présidé, ce jeudi 25 septembre 2025 à Pama, un forum provincial sur les défis et opportunités qu’offre le nouveau découpage administratif dans la région de Goulmou.

Placé sous le Thème : Stratégies pour un développement inclusif, les enjeux et perspectives en lien avec le nouveau découpage administratif du Goulmou », la rencontre tenue le jeudi 25 septembre 2025 à Pama, a réuni l’ensemble des autorités administratives coutumières, organisation de la société civile et services techniques.

Les populations tout en exprimant leur reconnaissance au gouvernement pour cette noble vision qui est de rapprocher l’administration aux administrés, ont salué la tenue de ce cadre d’échange.

Pour elles, le forum donne l’occasion aux différentes couches sociales d’identifier les mécanismes adaptés et les préoccupations spécifiques de la province pour favoriser une gouvernance participative en lien avec la vision des plus hautes autorités du pays.

