Kompienga/CONASUR : Plus de 1730 ménages vulnérables bénéficient d’un appui alimentaire de 200 tonnes

Pama, 10 oct. 2025 (AIB)-Le Conseil national de secours d’urgence et réhabilitation (CONASUR), a organisé du 6 au 10 octobre 2025, une opération de distribution de 200 tonnes de vivres, à plus de 1730 ménages composés de Personnes déplacées internes (PDI), de personnes retournées et de familles hôtes vulnérables de la commune de Pama, chef-lieu de la province de Kompienga, à travers le Conseil provincial de secours d’urgence (COPROSUR).

L’opération de distribution des vivres s’est déroulée du 6 au 10 octobre 2025, a permis la mise à disposition de 200 tonnes de vivres, composés de maïs et de riz au profit de Personnes déplacées internes (PDI), de personnes retournées et de familles hôtes vulnérables de la commune de Pama.

La cérémonie de remise symbolique s’est tenue sous la présidence du Haut-commissaire de la province de la Kompienga, Ismaël Ouattara, par ailleurs président du Conseil provincial de secours d’urgence (COPROSUR), qui a salué la solidarité nationale en faveur des populations affectées.

Selon M. Ouattara, cette assistance vise à soulager temporairement les difficultés alimentaires que rencontrent des nombreuses familles dans la province en raison de la situation sécuritaire et humanitaire.

Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement et aux autorités provinciales pour cette action salvatrice, tout en appelant à la poursuite des efforts d’accompagnement en faveur de la résilience communautaire.

