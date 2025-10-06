BURKINA-KOMPIENGA-EDUCATION-DON-FOURNITURES

Kompienga/Commune de Madjoari : 160 élèves vulnérables reçoivent des kits scolaires

Fada N’Gourma, le 04 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Madjoari, Beyon Yogo, a présidé, le samedi 04 octobre 2025, la cérémonie de remise de kits scolaires, à 160 élèves vulnérables de la commune, résidents à Fada N’Gourma.

La cérémonie de remise de kits scolaires à 160 élèves vulnérables de la commune de Madjoari résidents à Fada N’Gourma, s’est tenue le samedi 04 octobre 2025, sous la présidence du PDS de la commune de Madjoari, Beyon Yogo.

La cérémonie a connu la participation des membres de la délégation de la commune, des parents d’élèves et des élèves bénéficiaires.

Ce don a été possible grâce à la contribution volontaire des membres de la délégation spéciale de la commune de Madjoari.

Ce geste vient à point nommé pour résoudre l’épineuse question impérieuse des dépenses liées à la rentrée scolaire.

Agence d’information du Burkina

OA/hb/oo