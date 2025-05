Burkina-Komondjari-Education-cloture-activités-sportives

Komondjari/Clôture des activités culturelles : Des prix décernés dans les différentes compétitions

Gayéri, le 5 mai 2025 (AIB)-A l’occasion de la clôture des activités culturelles et sportives tenue du vendredi 02 au samedi 03 mai 2025, la circonscription d’éducation de Base de Gayéri, a décerné des prix collectifs et individuels dans les différentes compétition.

Cette compétition portait sur l’athlétisme, les danses traditionnelles et modernes, le récital et le football.

Du vendredi 02 au samedi 3 mai 2025, s’est tenue à l’école de Gayéri ”A” la clôture des activités culturelles et sportives de la Circonscription d’éducation de Base (CEB) de Gayéri.

Plusieurs activités ont marqué ces deux journées.

Il y avait au menu des défilés des écoles, des danses traditionnelles et modernes, de l’athlétisme, des récitals et la finale de la coupe de résilience de la CEB.

Le premier jour a été marqué entre autres, par une compétition en athlétisme, des défilés des différentes écoles en tenue traditionnelle, des prestations de danses traditionnelles, modernes et de l’art culinaire.

Le deuxième jour a connu un cross populaire accompagné de séance d’aérobic, des jeux de société, un match de gala entre Forces de défense et de sécurité (FDS) et les enseignants suivi du match final de l’OSCEP qui a opposé l’équipe de l’école de Oué à celle de Yadgou.

A l’issue de cette finale, des prix individuels et collectifs composés de numéraire, de jeux de maillots et de ballons ont été décernés aux meilleurs prestataires.

Toutes ces activités se sont déroulées dans une bonne atmosphère en présence des autorités administratives, militaires, enseignants, élèves et parents d’élèves.

Le Chef de la circonscription, Raogo Darankoum, s’est réjoui du bon déroulement des activités et a remercié le parrain Emmanuel Lankoandé, Président de la délégation spéciale (PDS) par intérim de Gayéri et tous ceux qui ont contribué pour que cette activité soit une réussite.

Raogo Darankoum a remercié les donateurs et partenaires pour leurs contributions diverses qui ont permis la tenue effective de ces activités.

«Au parrain ici représenté, je vous réitère ma reconnaissance pour votre engagement et votre générosité. Grâce à vous, les enfants ont vécu une aventure enrichissante et mémorable», a indiqué le CCEB.

Le représentant du Parrain, Pasteur Haro Yempabou a, au nom du parrain remercié les organisateurs pour la réalisation de cette activité malgré le contexte sécuritaire difficile.

Il a félicité et a rendu hommage aux vaillants enseignants, encadreurs pédagogiques et aux élèves pour leur résilience et pour avoir réussi le pari de l’organisation.

Pasteur Yempabou s’est dit satisfait pour le bon déroulement du tournoi et ravi du choix porté en lui pour le parrainage.

Il a dit être pleinement disponible à accompagner de telles activités chaque fois que besoin.

«Je salue saleureusement les organisateurs, notamment le CCEB de Gayéri et son équipe qui ont oeuvré pour rendre possible cet événement malgré le contexte sécuritaire difficile que nous traversons», a-t-il ajouté.

«Aux vigoureux enseignants et encadreurs, je vous encourage à toujours inculquer aux enfants des valeurs patriotiques pour un monde pacifique, progresser de mieux en mieux dans l’éducation sachant que Dieu n’est pas injuste pour oublier votre travail et l’amour que vous avez toujours montré pour cette œuvre. Non seulement vous servez des hommes, mais vous servez Dieu», a-t-il soutenu.

Aux élèves, Il les a encouragés à vivre et à révéler l’ordre et la displine en tout lieu et en tout temps.

Il a remercié la direction en charge de l’Education le CCEB et le personnel éducatif pour la confiance placée en sa modeste personne pour parrainer cette activité.

