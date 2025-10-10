BURKINA-KOMONDJARI-AGRICULTURE-SUIVI-CAMPAGNE

Komondjari/Agriculture : Le Haut-commissaire se réjouit de la physionomie des champs visités

Gayéri, 7 oct. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Komondjari, Valentin Gnanou, a exprimé sa satisfaction quant à la bonne physionomie des champs agricoles visités le lundi 6 octobre 2025, dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2025.

Le Haut-commissaire de la province de la Komondjari, Valentin Gnanou, a visité le lundi 6 octobre 2025, trois champs de céréales et deux jardins potagers de culture hors-sol.

Il était accompagné du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Foutouri, Monmini Sinaré, du chef de zone d’appui technique de l’agriculture de Gayéri, Bado Badoua, du chef de la Brigade de la mécanisation agricole (BMA), Soma Amidou et de plusieurs autres personnalités.

Le premier champ de sorgho visité de Limanikoa Thiombiano s’étend sur une superficie de 7,5 hectares, le deuxième de sésame de 1,5 hectare, exploité par Awa Taboudou et le troisième, d’un hectare de riz, est la propriété de Mandjari Ouoba.

Selon Haut-commissaire, ces exploitations présentent de très bonnes perspectives de récolte, estimées à 5,6 tonnes pour le sorgho, 1,125 tonnes pour le sésame et 1,6 tonnes pour le riz.

Dans la commune de Gayéri, ce sont au total 189 hectares de terres qui ont été labourés, dont 145 hectares à prix subventionné et 44 hectares gratuitement, grâce à la synergie entre le tractoriste et les services techniques de l’agriculture.

L’Etat a également soutenu les producteurs par la distribution gratuite de 111 litres et 1 190 sachets de produits phytosanitaires.

Le chef de Zone d’appui technique (ZAT) de l’agriculture, Bado Badoua, a précisé que la campagne a débuté à la troisième décade de juin, avec un cumul pluviométrique de 70,2 mm à son lancement.

A la date du 6 octobre 2025, le cumul saisonnier atteignait 718,8 mm, favorisant une bonne tenue des cultures.

M. Badoua, a salué l’appui du ministère en charge de l’Agriculture, qui a doté la commune d’un tracteur dont les labours sont subventionnés à 10 000 F CFA par hectare, ainsi que l’appui de la direction régionale de l’Agriculture pour la fourniture gratuite de produits phytosanitaires.

Le chef ZAT, a par ailleurs rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS), dont la vigilance permet aux producteurs de travailler en toute quiétude malgré le contexte sécuritaire difficile.

Le Haut-commissaire, a félicité les producteurs pour leurs efforts, en dépit des difficultés rencontrées, notamment le manque d’urée et de NPK, l’insuffisance de semences améliorées et la forte demande en labours.

Concernant les jardins potagers de culture hors-sol, ils relèvent du programme ESPOIR, qui a permis de doter 215 bénéficiaires en semences potagères, arrosoirs, contenants de culture, grillages et formations. Là encore, la physionomie des cultures s’est révélée très encourageante.

