Komondjari : 710 personnes vulnérables bénéficient de semences améliorées de contre-saison

Gayéri, 24 sept. 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province de la Komondjari, Valentin Gnanou, a lancé mercredi à Gayéri, une campagne de distribution de semences améliorées de contre-saison, au profit des ménages vulnérables.

Au total, 710 personnes, composées de personnes déplacées internes (PDI) et de leurs hôtes, ainsi que de femmes allaitantes ou mères d’enfants malnutris, bénéficieront chacune de ces semences.

Ce soutien, offert par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Burkina, comprend sept variétés de semences notamment tomates, aubergines, poivrons, choux, piments, oignons et salades.

Selon M. Gnanou, cet appui contribuera à améliorer l’alimentation et les revenus des ménages bénéficiaires

Il a salué l’initiative du CICR et a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage des dons reçus.

Agence d’information du Burkina

LNY/bak