Burkina-Bazèga-Circulation-Accident

Kombissiri : Une élève décédée et un mini car incendié après un accident

Kombissiri, 11 nov. 2025 (AIB) – Un accident de la circulation impliquant un mini car de transport en commun est survenu dans la soirée du mardi 11 novembre 2025 à Goanghin, sur l’axe Ouagadougou-Pô. Le drame a coûté la vie à une fillette et provoqué l’incendie du véhicule, a constaté l’AIB.

Selon les témoignages recueillis sur place, l’accident s’est produit aux environs de 17h, peu après la sortie des classes. En traversant la route pour regagner son domicile, une élève de 7 ans, en classe de CP1, a été percutée par un mini car communément appelé « Dina ».

Alertés, des éléments du commissariat central de la police nationale de Kombissiri se sont rendus sur les lieux pour le constat d’usage. Peu après, des riverains en colère ont incendié le véhicule.

Informés, le directeur provincial de la police nationale du Bazèga, le commissaire principal Saïdou Ouoba, et le commissaire central de Kombissiri, Boureima Koussé, accompagnés d’autres éléments de la police, se sont déportés sur les lieux. Le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga, Claude Ouédraogo, s’y est également rendu.

Aux environs de 20h30, une équipe de sapeurs-pompiers dépêchée depuis Ouagadougou a réussi à maîtriser les flammes qui ont entièrement consumé le mini car.

Agence d’Information du Burkina.