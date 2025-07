Burkina-Bazèga-Santé–Don d’une ambulance

Kombissiri : Une association fait don d’une ambulance médicalisée au centre médical urbain

Kombissiri, 16 juillet 2025 (AIB) – L’association Teeb Manegda (ATM/Burkina Faso) a fait don d’une ambulance médicalisée au centre médical urbain (CMU) de Kombissiri, ce mercredi 16 juillet 2025. L’objectif est de renforcer la prise en charge des urgences, notamment les évacuations sanitaires.

Dans la matinée du mercredi 16 juillet 2025, l’association Teeb Manegda (ATM/Burkina Faso) a remis officiellement une ambulance médicalisée au CMU de Kombissiri. Pour le président de l’ATM/Burkina Faso, le Pasteur Boureima Ouédraogo, cet acte est le fruit du partenariat entre son association et l’ONG « Rose des Sables », basée à Genève, en Suisse.

Selon lui, le don de cette ambulance est l’aboutissement d’un long processus entamé en 2020, avec la rénovation du centre, son équipement en matériels médico-techniques, l’installation d’un système d’énergie solaire, ainsi que la réalisation d’un château d’eau solaire, pour un investissement total de plus de 100 millions de FCFA. Toutes ces actions, selon le Pasteur Ouédraogo, s’inscrivent dans la contribution de son association au développement de la commune.

Le responsable du CMU de Kombissiri, Dr Harouna Nana, qui a réceptionné les clés, a indiqué : « Notre centre médical, comme beaucoup d’autres dans le pays, fait face à des défis constants en matière de prise en charge des urgences, surtout en ce qui concerne les évacuations sanitaires. »

Le manque d’ambulance, a-t-il souligné, constituait une entrave majeure à la rapidité et à l’efficacité des interventions. Pour lui, ce don vient combler un vide important dans le dispositif sanitaire du centre. Face à cet acte, il a, au nom du personnel médical et des populations bénéficiaires, exprimé sa gratitude à l’ATM/Burkina Faso et à son partenaire « Rose des Sables ». Il a également pris l’engagement de veiller à une utilisation judicieuse, rigoureuse et transparente de cette ambulance.

Présents à la cérémonie de remise des clés, Mme Wossolème Clarisse Denni et M. Boukary Porgo, respectivement Secrétaire générale de la province du Bazèga et Président de la délégation spéciale de la commune de Kombissiri, ont, dans leurs interventions, exprimé leur reconnaissance à l’association et à son partenaire pour ce don, qui permettra une évacuation rapide des patients du CMU.

Mme Denni a lancé un appel aux bonnes volontés à emboîter le pas de l’ATM/Burkina Faso au profit des structures sanitaires de la province.

La cérémonie de remise de l’ambulance a également été l’occasion pour le responsable du CMU de Kombissiri de lancer un plaidoyer auprès de la mairie et de ses partenaires pour répondre à d’autres besoins du centre, notamment la construction et l’équipement d’un laboratoire d’analyses médicales, la construction d’un parking et d’un portail pour renforcer la sécurité des malades et du personnel médical.

Agence d’information du Burkina