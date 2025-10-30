Burkina-Bazèga-Engagement-Citoyen-Salubrité

Kombissiri/Salubrité : La population de la ville se mobilise massivement pour le nettoyage du cimetière municipal

Kombissiri, 29 octobre 2025 (AIB) – Les citoyens de la ville de Kombissiri se sont fortement mobilisés le mardi 28 octobre 2025 pour le nettoyage du cimetière municipal. Cette opération de salubrité est une initiative de Issaka Guigma dit ‹‹ Salankoloto››, fils de la commune.

La ville de Kombissiri a connu une ambiance toute particulière dans la matinée du mardi 28 octobre 2025. Et pour cause, les citoyens se sont massivement mobilisés pour prendre la direction du cimetière municipal de la ville.

L’objectif est de débarrasser les lieux des hautes herbes en cette fin de saison pluvieuse.

Munis de leurs outils de nettoyage, des centaines de citoyens, hommes, femmes, jeunes, ont pris d’assaut le site du cimetière.

Tous ont répondu à l’appel d’un fils de la ville, Issaka Guigma dit ‹‹ Salankoloto››, initiateur de cette opération de salubrité d’envergure.

Pour M. Guigma, l’idée du nettoyage du cimetière a été prise à la mémoire de tous les défunts qui reposent dans ce lieu. « Le cimetière est la dernière demeure de tous et nous qui sommes encore en vie, avons le devoir de le rendre propre régulièrement », a-t-il indiqué.

Dans une ambiance bon enfant, sous les encouragements des personnes âgées présents sur les lieux à l’ombre des arbres, les citoyens ont débarrassé le cimetière des hautes herbes et autres ordures qui s’y trouvaient.

À l’issue du nettoyage, un ‘’doua’’ a été organisé sur place au cours duquel des prières ont été dites pour le repos des âmes des défunts et pour remercier la population de la ville pour la forte mobilisation.

L’initiateur très satisfait a salué l’engagement de ses concitoyens à l’opération de salubrité.

Agence d’information du Burkina

