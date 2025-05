Burkina-Bazèga-Hygiène-Assainissement

Kombissiri : Les populations se mobilisent pour donner une fière allure à leur cité

Kombissiri, 15 mai 2025 (AIB) – À la faveur de la 6e édition de la semaine communale d’assainissement, tenue du 7 au 10 mai 2025 à Kombissiri, les populations se sont mobilisées pour se débarrasser des déchets solides et donner fière allure à leur cité.

La commune de Kombissiri a organisé dans la période du 7 au 10 mai 2025, la sixième édition de la semaine communale d’assainissement (SCA). L’objectif, selon le chef de service eau et assainissement de la mairie de Kombissiri, Hervé Compaoré, est de renforcer la concertation entre les autorités et les citoyens pour une gestion participative et communautaire des déchets solides de la ville.

Pour cette édition, les populations de Kombissiri à travers les associations de collecte des déchets solides, les membres de la cellule de veille environnementale et la veille citoyenne provinciale et communale se sont fortement mobilisés pour rendre agréable leur cadre de vie.

Ces populations ont procédé au curage des caniveaux le long de la route nationale no 5 qui traverse la ville, le nettoyage et l’évacuation des déchets dans les rues et les lieux publics de la ville.

Outre ces activités d’assainissement, l’organisation de la SCA a été également marquée par des séances de sensibilisation des populations à l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement et la tenue d’un cadre de concertation entre les autorités, les services techniques et les populations pour une meilleure gouvernance locale de la gestion des déchets solides.

La semaine communale d’assainissement (SCA) a bénéficié de l’appui du »projet amélioration de la gouvernance de l’assainissement solide dans 19 villes de taille moyenne du Burkina Faso » (PAGDS 19).

C’est le deuxième vice-président de la délégation spéciale de la commune de Kombissiri, Séni Compaoré qui a présidé le lancement de la 6e SCA et supervisé les travaux durant cette semaine.

