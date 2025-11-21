Burkina-Bazèga-Éducation-Conseil-L’école

Kombissiri/Conseil de l’école : Le nouveau bureau exécutif de l’école primaire publique du secteur 1 prêt à relever les défis

Kombissiri, 20 novembre 2025 (AIB) – L’école primaire publique du secteur 1 de Kombissiri à mis en place, le mercredi 19 novembre 2025, le tout premier bureau exécutif du Conseil de l’école. Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation et de l’enseignement dans l’établissement, tel est le défi du nouveau bureau exécutif.

L’école primaire publique du secteur 1 de la ville de Kombissiri à l’instar de certains établissements scolaires de la commune, a mis en place le tout premier bureau exécutif du Conseil de l’école.

Cet organe unique d’organisation, de mobilisation et de participation de la communauté éducative à la vie des établissements d’éducation préscolaire et non formelle, d’enseignement primaire, post-primaire et secondaire fait partie des réformes du système éducatif voulues par les plus hautes autorités du Burkina Faso.

Le Conseil de l’école a pour mission d’accompagner les structures d’éducation et d’enseignement du public et du privé aux plans administratif, pédagogique, financier, culturel, social et environnemental.

La mise en place de cet organe à l’école du secteur 1 de Kombissiri à été présidée par le directeur de l’école Soumaïla Bandé, en présence de la communauté éducative et des enseignants.

Le bureau exécutif du Conseil de l’école nouvellement élu qui comprend 12 membres est presidé par Ablassé Alexis Ouédraogo.

Le nouveau bureau aura pour tâche entre autres, de mobiliser la communauté pour les activités de l’école. ‹‹ Avec l’ensemble de la communauté, nous nous engageons à accompagner les enseignants afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation et de l’enseignement dans notre école ››, a indiqué M. Ouédraogo.

Le directeur de l’école a félicité le nouveau bureau exécutif installé et a rappelé que le Conseil de l’école est une instance de dialogue, de concertation et de prise décisions pour le bon fonctionnement de l’école. Soumaïla Bandé a invité la communauté présente à la cérémonie à s’impliquer dans les activités et à accompagner le nouveau bureau pour la réussite des apprenants de l’école.

La durée du mandat des membres élus du bureau exécutif est de trois ans, renouvelable une fois.

Le Conseil de l’école remplace les associations des parents d’élèves (APE), les associations des mères éducatrices (AME) et les comités de gestion (COGES) des établissements scolaires.

Agence d’information du Burkina

TPT-dnk-ata