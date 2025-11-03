BURKINA-KENEDOUGOU-AUTONOMISATION-FILLES

Kénédougou : Une quinzaine de filles vulnérables formées en pédicure et manucure pour leur autonomisation

Orodara, 3 nov. 2025 (AIB)-La direction provinciale en charge de la Culture du Kénédougou, a organisé, du samedi 1er au dimanche 2 novembre 2025 à Orodara, un atelier de formation en pédicure et manucure au profit des jeunes filles vulnérables, dans le but de renforcer leur autonomie financière. La cérémonie de restitution a connu la présence du Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira et du directeur régional en charge de la Culture du Guiriko, Boukary Malgoubri.

Cette session de formation de 48 heures a concerné une quinzaine de jeunes filles vulnérables de la cité du verger.

Selon le directeur provincial en charge de la Culture du Kénédougou, Abdoul Kader Issiaka Konvolvo, cette initiative est née d’un constat lié à la situation sécuritaire difficile que traverse le pays.

« La crise a entraîné le déplacement de nombreuses populations à l’intérieur du pays. Parmi elles, les femmes et les jeunes filles sont les plus vulnérables. Cette formation vise à leur offrir une opportunité de se prendre en charge, ne serait-ce qu’un tant soit peu », a-t-il expliqué.

Le directeur régional en charge de la Culture du Guiriko, Boukary Malgoubri, s’est réjoui de la forte mobilisation des bénéficiaires, a salué leur engagement et les a encouragées à persévérer dans l’autonomisation.

S’adressant aux bénéficiaires pour la circonstance, le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, les a félicitées et les a exhortées à poursuivre leurs efforts.

« Il n’y a pas de sot métier », a-t-il rappelé, tout en les invitant à continuer de se former pour améliorer leurs compétences.

A la fin de la formation, chaque participante a reçu un kit de pédicure et manucure pour démarrer une activité génératrice de revenus.

La formatrice, Karidiatou Naportio Traoré et la porte-parole des bénéficiaires, Adéline Bonkoungou, ont exprimé leur gratitude à la direction provinciale en charge de la Culture pour cette belle initiative qui permettra à ces jeunes femmes vulnérables de disposer désormais d’un savoir-faire utile et porteur.

Agence d’information du Burkina

