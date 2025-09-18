BURKINA-KENEDOUGOU-DEVELOPPEMENT-INDUSTRIEL

Kénédougou : Une mission conjointe prospecte des sites destinés à accueillir des infrastructures industrielles industriels à Orodara

Orodara, 18 sept. 2025 (AIB)- Une mission conjointe de l’Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF) et de la Direction générale du développement industriel (DGDI), conduite par le directeur des opérations de l’ANCF, Boroma Traoré, a séjourné le mercredi 17 septembre 2025 à Orodara, pour les sites destinés à accueillir des infrastructures industrielles, conformément aux documents de planification urbaine.

La mission de l’ANCF et DGDI, est arrivée dans la matinée du mercredi 17 septembre 2025 à Orodara, pour prospecter les sites destinés à accueillir des infrastructures industrielles.

Le directeur des opérations de l’ANCF, Boroma Traoré, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui ambitionne de faire de l’industrialisation un levier majeur de développement pour les grandes villes du pays.

Elle fait suite à la rencontre de Manga, tenue le 14 juin 2025, entre le chef de l’Etat et les forces vives de la région.

A Orodara, la délégation s’est rendue sur un site de 300 hectares situé au Sud-Est du périmètre du Schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU), le long de la route nationale n°11, à la frontière entre les communes de Orodara et Kourinion.

Ce site, selon les premières constatations, présente de bonnes conditions d’aménagement. Il est dégagé, disponible et facilement sécurisable.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Orodara, Emmanuel Konaté, qui accompagnait la mission, a indiqué avoir déjà entamé des concertations avec les autorités coutumières locales en vue de faciliter le processus de mobilisation foncière.

Il a salué cette initiative de l’Etat, qu’il a jugé opportune pour renforcer la dynamique locale de développement industriel.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a salué cette démarche du gouvernement, qui vise à améliorer les conditions de vie des populations tout en valorisant les potentialités économiques et industrielles de la province.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo