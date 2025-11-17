BURKINA-KENEDOUGOU-SPORT-PROMOTION

Kénédougou/Sport : Une ONG encourage la population de Koloko à promouvoir la marche

Koloko, 17 nov. 2025 (AIB)- L’ONG HOPE ’87 a organisé, le samedi 15 novembre 2025, une journée sportive et culturelle placée sous le signe du bien-être, de la santé et du vivre-ensemble. L’activité a connu une forte mobilisation, marquée par la présence d’une délégation venue de Hèrèmakôno, dans la commune de Finkolo au Mali.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du Projet Sport 2024 Burkina Faso-Mali, mis en œuvre par HOPE ’87 pour encourager la pratique sportive dans les deux communes partenaires et frontalières telles que Finkolo au Mali et Koloko au Burkina Faso.

A Koloko, un accent particulier a été mis sur la marche, reconnue pour ses bienfaits sanitaires et son rôle social.

La cérémonie a été marquée par plusieurs compétitions sportives, des prestations culturelles, des échanges entre la délégation malienne et les autorités administratives et coutumières de Koloko autour de la cohésion sociale.

Une sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires, accompagnée de prises de tension et de séances de fitness, ont été également tenues.

La grande marche populaire, point culminant de la journée, a mobilisé personnes âgées, jeunes, scolaires et délégation malienne.

L’événement a également permis le renforcement des moniteurs sportifs, la tenue d’une conférence sportive et l’équipement sportif.

Le coordonnateur régional de HOPE ’87, Yacouba Traoré, a salué la forte mobilisation des populations et rappelé que cette initiative s’inscrit dans la dynamique de rapprochement prônée par les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Il a souligné que HOPE ’87 œuvre depuis longtemps à la coopération transfrontalière, menant des actions de développement de part et d’autre de la frontière bien avant l’avènement de l’AES.

Evoquant la marche comme activité centrale, M. Traoré, a insisté sur ses vertus comme le renforcement du système cardiovasculaire, la réduction de l’hypertension et l’amélioration du rythme cardiaque.

« En vérité, elle contribue à prolonger la vie et à instaurer des habitudes saines au sein des communautés », a-t-il déclaré.

Le représentant du chef de village de Hèrèmakôno, Abdramane Traoré, s’est dit honoré par l’accueil réservé à sa délégation.

Selon lui, cette journée va au-delà du sport et renforce les liens fraternels entre les communautés du Burkina Faso et du Mali.

Le président du Comité de veille et de développement (CVD), Karim Ouattara, et le premier vice-président de la délégation spéciale de Koloko, Tahirou Traoré, ont exprimé leur gratitude à HOPE ’87 pour son accompagnement continu, reconnaissant l’impact significatif de ses actions sur le développement local.

La journée a également été marquée par la remise officielle des clés de la piste de marche de 422,5 mètres, composée de quatre couloirs de longueur et d’un mètre de largeur construite par HOPE ’87 afin d’offrir aux habitants un espace sécurisé et adapté à la marche.

Le projet Sport 2024 BF-Mali bénéficie du soutien financier du Ministère autrichien des Sports qui a contribué de façon déterminante au développement des infrastructures locales, finançant entre 2017 et 2019 les projets dédiés aux sports de main et aux activités en salle.

Ce soutien a permis la réalisation d’un plateau sportif et d’une salle de gymnastique pleinement fonctionnels lors de cette journée sportive et culturelle.

Agence d’information du Burkina

AK/HB/OO