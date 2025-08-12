BURKINA-KENEDOUGOU-SPORT

Kénédougou/Sport : La 5e édition du tournoi de cohésion sociale officiellement lancée à N’dorola

Orodara, 11 août 2025 (AIB)- Le coup d’envoi de la cinquième édition du tournoi de cohésion sociale a été donné, le dimanche 10 août 2025, à N’dorola, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses.

Selon les organisateurs, l’activité vise à renforcer les liens sociaux entre les filles et fils de la commune, dans un contexte où l’unité reste une condition essentielle au développement.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de N’dorola, Amadou Traoré, a salué l’organisation du tournoi qui, selon lui contribue à créer un cadre d’échanges et de dialogue entre les habitants.

Il a souligné que sans cohésion sociale, rien n’est possible et qu’il est nécessaire que nous puissions dialoguer pour résoudre nos différends.

Le chef de N’dorola Brahima Sessouma, a exprimé son soutien à l’événement, qu’il qualifie d’« initiative salutaire », notamment pour la jeunesse.

Pour lui, ce tournoi offre l’opportunité aux jeunes de mieux se connaître, de renforcer les liens d’amitié et de promouvoir le vivre-ensemble, indispensable au développement local.

Le promoteur, Dieudonné Ouedraogo, a précisé que ce tournoi a été conçu comme un espace de rencontre, de fraternité et de résilience.

« Au-delà du sport, il s’agit d’un cadre de retrouvailles pour renforcer la solidarité entre les communautés », a-t-il indiqué.

La cinquième édition de ce tournoi a été placée sous le parrainage de Arouna Barro et la finale est prévue en fin septembre 2025.

Agence d’information du Burkina.

