Kénédougou/Santé : Dr Djakalia Soulama prend désormais les rênes du district sanitaire de N’dorola

Orodara, 20 août 2025 (AIB)- La Présidente de la délégation spéciale (PDS) de N’dorola, Fatoumata Ouédraogo, représentant le Haut- commissaire de la province du Kénédougou, a installé, le mercredi 20 août 2025, Dr Djakalia Soulama, Médecin chef de district (MCD) sanitaire de N’Dorola. C’était en présence des autorités administratives, coutumières, des agents de santé et de nombreux partenaires du système sanitaire local.

Nommé par arrêté n°2025-364/MS/CAB du 19 juin 2025, Dr Djakalia Soulama, médecin généraliste, prend désormais les rênes du district sanitaire de N’dorola, succédant ainsi à Dr Arnaud Antime Ki qui y a servi plus de six années.

La passation de service a eu lieu le mercredi 20 août 2025 à N’dorola par la Présidente de la délégation spéciale (PDS) de N’dorola, Fatoumata Ouédraogo.

Le nouveau Médecin chef de district (MCD), a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit des autorités de tutelle pour la confiance placée en lui.

Il s’est engagé à poursuivre les efforts de son prédécesseur, tout en appelant à une franche collaboration avec l’ensemble du personnel de santé, les autorités locales et les populations pour relever les défis du système sanitaire.

Son prédécesseur, Dr Arnaud Antime Ki, quant à lui, a remercié les acteurs avec qui il a travaillé durant son mandat.

Il s’est dit satisfait des résultats obtenus tout en reconnaissant qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite.

Dans un esprit d’humilité, Dr Ki, a présenté ses excuses à toute personne qu’il aurait involontairement offensée dans l’exercice de ses fonctions.

La Présidente de la délégation spéciale (PDS) de N’Dorola, Fatoumata Ouédraogo et le directeur régional de la Santé du Guiriko, Issa Konaté, ont félicité les deux médecins pour le travail abattu.

Ils ont salué la passation harmonieuse, gage de continuité dans la gestion du système sanitaire local et leur ont souhaités plein succès dans leurs nouvelles fonctions respectives.

