Kénédougou/Octobre rose : Une campagne de dépistage des cancers féminins à travers les services de la clinique mobile

Orodara, 27 oct. 2025 (AIB)-Le district sanitaire de Orodara, en collaboration avec la coordination provinciale des femmes du Kénédougou, a organisé le vendredi 24 et le samedi 25 octobre 2025 à Orodara, une campagne de dépistage des cancers du col de l’utérus et du sein à travers les services de la clinique mobile.

Cette campagne de dépistage de 48 heures dans la cité du verger s’inscrit dans le cadre des activités commémoratives du mois d’octobre rose.

Placée sous le parrainage du PDG de Presta Sud Babali, Mahamadou Barry, cette initiative a permis à de nombreuses femmes de bénéficier gratuitement de consultations et d’examens préventifs.

Les bénéficiaires ont été réparties en deux groupes : l’un pour le dépistage du cancer du col de l’utérus uniquement, et l’autre pour le double dépistage du col de l’utérus et du sein.

La campagne a été marquée par la visite du Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, accompagné du représentant du parrain, Mathias Gansoré et d’autres personnalités.

Les autorités ont visité les installations de la clinique mobile pour encourager le personnel de santé mobilisé et saluer la pertinence de l’initiative.

Elles ont aussi félicité les organisateurs pour cette action de proximité en faveur de la santé féminine.

Pour sa part, la coordonnatrice provinciale des femmes du Kénédougou, Bernadette Traoré/Sanou, a exprimé sa satisfaction face à la forte mobilisation des femmes et à l’engagement des acteurs de santé.

