Kénédougou/Montée des couleurs : La PDS de N’dorola exhorte la population à un renforcement patriotique.

Orodara, 10 oct. 2025 (AIB)- La Présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune de N’dorola, Fatoumata Ouédraogo, a présidé le lundi 6 octobre 2025, la cérémonie de montée des couleurs nationales marquant le lancement de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC). Elle a exhorté la population à plus d’engagement patriotique et à une participation active à la consolidation de la nation.

La cérémonie de montée des couleurs, a débuté le lundi 6 octobre 2025, par l’exécution solennelle de l’hymne national, symbole fort du patriotisme et du rassemblement autour des valeurs républicaines.

La Présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune de N’dorola, Fatoumata Ouédraogo, a livré le message du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, en exhortant les citoyens à renforcer leur engagement patriotique et à participer activement à la consolidation de la Nation.

Dans la dynamique de cet élan citoyen, une remise de fournitures scolaires a été effectuée au profit des élèves méritants ainsi que ceux issus de familles vulnérables de la commune.

Le geste a également concerné les apprenants des autres ordres d’enseignement.

Cette action sociale est à l’initiative d’une ancienne élève de l’école A de N’dorola, Sarat Bazoum, qui a souhaité à travers ce don, contribuer à l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves de sa localité d’origine.

Les autorités locales et les bénéficiaires ont salué ce geste de solidarité, en phase avec l’esprit des JNEPPC, qui visent à promouvoir la citoyenneté active, la solidarité et l’amour de la patrie.

Agence d’information du Burkina

