Kénédougou/Mise en eau du périmètre irrigué réhabilité de Banzon : Un souffle nouveau pour la production agricole

Orodara, 28 juin 2025 (AIB)- Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et des ressources halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a lancé officiellement, le vendredi 27 juin 2025, la mise en eau du périmètre irrigué réhabilité de Banzon. Cette initiative entre dans le cadre de l’Offensive agro-pastorale et halieutique et vise à renforcer la production agricole dans la zone.

Réalisée par le ministère en charge de l’Agriculture à travers le Projet de résilience et de compétitivité agricole (PReCA), la réhabilitation du périmètre a une superficie de 608 hectares, y compris l’extension.

La cérémonie s’est déroulée le vendredi 27 Juin 2025, en présence du gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Mariama Gnanou/Konaté, ainsi que plusieurs acteurs du monde rural.

Le système d’irrigation a été entièrement revu. Les vannes de prise et de vidange sont désormais semi-automatisées, ce qui permet d’agir rapidement en cas de besoin. Les canaux ont été repris et les zones jusque-là inexploitées ont été nivelées pour une meilleure gestion de l’eau.

L’extension de 75 hectares offrira une superficie de 65,6ha, et une augmentation de la production annuelle de 393,5 tonnes de riz par an à raison de 6 tonnes par hectare.

Le coordonnateur du PReCA, Adama Siri, a souligné que cette réhabilitation s’inscrit dans la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

Il a annoncé que d’autres cultures stratégiques, comme le blé, pourraient bientôt y être introduites.

Pour les producteurs, c’est un véritable soulagement, comme le président de la coopérative rizicole de Banzon, Moumouni Kabré, qui a remercié les autorités, en particulier le Président Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir facilité cette réhabilitation.

Il a promis, au nom des bénéficiaires, une gestion rigoureuse et durable du périmètre.

Le ministre d’Etat, Ismaël Sombié, a rappelé l’importance de ces investissements.

« Ce sont de gros moyens qui ont été mobilisés. Banzon doit devenir maintenant un pôle de production majeur. Il n’est plus question de dormir », a-t-il lancé aux producteurs, en les appelant, à produire sur trois campagnes par an.

Le ministre, a aussi annoncé que la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER), assurera désormais la collecte des taxes sur les périmètres irrigués du pays pour assurer le refinancement de la réhabilitation.

« Il y a des nouveaux périmètres à construire. Si on consacre tout le temps à réhabiliter les anciens périmètres, quand allons-nous construire les nouveaux ? », s’est-il interrogé, appelant chacun à préserver les acquis.

La cérémonie a aussi permis au commandant Sombié, de saluer l’entreprise en charge des travaux pour la qualité de sa prestation.

Il a enfin invité la population à maintenir sa confiance et sa reconnaissance constante envers le chef de l’Etat.

La visite du périmètre irrigué a mis fin au séjour du ministre d’Etat, ministre en charge de l’Agriculture à Banzon.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/ar