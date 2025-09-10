BURKINA-KENEDOUGOU-SANTE-VACCIN-PLAIDOYER

Kénédougou/Lutte contre le paludisme : Un plaidoyer pour l’introduction du vaccin dans le district sanitaire de Orodara

Orodara, 10 sept. 2025 (AIB)- Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le secrétaire général de la province du Kénédougou, Bassanma Ko, a présidé, le lundi 8 septembre 2025 à Orodara, une rencontre de plaidoyer et de mobilisation pour le passage à l’échelle du vaccin contre le paludisme.

Organisée par le district sanitaire de Orodara avec l’appui de ses partenaires, la rencontre de plaidoyer et de mobilisation pour le passage à l’échelle du vaccin contre le paludisme, a été tenue le lundi 8 septembre 2025 à Orodara.

Elle a permis de présenter aux participants la situation épidémiologique du paludisme dans le district sanitaire de Orodara, ainsi que les préparatifs en cours pour l’introduction du nouveau vaccin.

Selon les données exposées, le paludisme demeure l’une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le district, particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans.

Face à cette situation préoccupante, les autorités sanitaires entendent intensifier les efforts de prévention à travers la vaccination.

Au cours de la séance, un point a également été fait sur l’état d’avancement des travaux de construction du service d’imagerie médicale au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Orodara, une infrastructure qui vise à renforcer l’offre de soins de qualité dans la localité.

Le secrétaire général de la province du Kénédougou, Bassanma Ko, a salué l’engagement des partenaires techniques et financiers, tout en appelant l’ensemble des acteurs à une forte mobilisation pour la réussite de l’introduction du vaccin antipaludique dans la province du Kénédougou, en particulier dans le district sanitaire de Orodara.

« La lutte contre le paludisme est l’affaire de tous. L’introduction du vaccin est une avancée majeure que nous devons soutenir collectivement pour protéger nos enfants et améliorer la santé publique », a-t-il souligné.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo