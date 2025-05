Burkina-Kenedougou-Charge-mission-Echange

Kénédougou : Le chargé de mission Omar Traoré échange avec les élèves sur la Révolution progressiste

Orodara, 7 mai 2025 (AIB)-Le chargé de mission auprès de la présidence du Faso pour le compte de la région des Hauts-Bassins, Omar Traoré, a échangé, le mardi 6 mai 2025 à Orodara, lors d’une conférence publique, au profit de la jeunesse scolaire sur le concept de la Révolution progressiste et populaire proclamée le 2 avril dernier par le Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré.

La salle des fêtes de la mairie était archi comble dans l’après-midi du mardi 6 mai 2025, à l’occasion de la conférence publique portant sur le concept de la Révolution progressiste et populaire.

L’initiative est du chargé de mission auprès de la présidence du Faso pour la région des Hauts-Bassins, Omar Traoré.

Devant un public essentiellement composé d’élèves issus des différents établissements secondaires de la ville de Orodara, M. Traoré a décliné les grandes orientations de la Révolution progressiste et populaire.

Il a tout d’abord rappelé que le Burkina Faso a engagé et sur la nouvelle orientation de sa politique de développement socio-économique, la voix de la Révolution progressiste et populaire.

Selon Omar Traoré, l’objectif de cette conférence est d’outiller les élèves, renforcer leurs capacités sur les fondements, les valeurs et les principes de cette Révolution en cours au Burkina Faso.

Lui et ses points focaux ont échangé avec la jeunesse scolaire de la cité du Verger sur la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Les préoccupations des élèves ont porté sur des questions d’actualité entre autres, la sortie du général américain Michael Langley, les coiffures des élèves dans les établissements secondaire et les tentatives de déstabilisation contre notre pays.

Le chargé de mission a invité les élèves à se départir de fausses informations, les manipulations qui sont sources de déstabilisation.

Il a également appelé les élèves à soutenir sans faille les initiatives du Président du Faso pour le rayonnement du Burkina Faso sur le plan économique et social.

La forte mobilisation des élèves autour de cette activité a été positivement appréciée par le président provincial des associations pour la veille citoyenne, Hermann Konaté par ailleurs président du comité d’organisation.

Le Haut-commissaire de la Province du Kénédougou, Saïdaou Sakira et le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Orodara, Emmanuel Konaté, ont marqué leurs présences à cette conférence publique pour soutenir les organisateurs.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/bz