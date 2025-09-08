BURKINA-KENEDOUGOU-EXCELLENCE-SCOLAIRE

Kénédougou : L’ADESK tient ses 48h sous le signe de la promotion de l’excellence scolaire

Orodara, 8 Sept. 2025 (AIB)- L’Association départementale des étudiants et scolaires de Kourinion (ADESK), a tenu les samedi 30 et le dimanche 31 août 2025 à M’Bié, la 21e édition de ses 48heures. Un cadre de rencontre et de retrouvailles pour promouvoir l’excellence scolaire à l’école dans le département.

Placée sous le thème : « Lutte contre l’insécurité au Burkina Faso : rôle de la population civile et la place de nos valeurs culturelles », cette activité tenue les samedi 30 et dimanche 31 août 2025, a permis de sensibiliser la jeunesse et de récompenser l’excellence scolaire dans le département.

Pour la présidente de l’ADESK, Abi Sanogo, le choix du thème s’inscrit dans une volonté de participer à la consolidation de la paix à travers l’éducation citoyenne et la valorisation des repères culturels.

Elle a salué la mobilisation des différents acteurs, preuve de l’adhésion de la population à cette initiative.

Le parrain de cette édition, Abou Bakary Traoré, a exprimé sa satisfaction face au dynamisme de l’association, qu’il considère comme un vecteur de cohésion sociale et d’ouverture du département de Kourinion au monde.

Les meilleurs élèves et enseignants qui se sont distingués par leur travail au cours de l’année scolaire écoulée, ont été récompensés.

Les quatre meilleurs élèves ont reçu chacun un vélo, un sac d’écolier et un kit scolaire.

A travers ces prix, l’ADESK entend encourager la culture de l’excellence et renforcer l’investissement des jeunes dans leur parcours scolaire, malgré les défis sécuritaires.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo