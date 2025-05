Kénédougou : La SONATUR rénove le bâtiment du Haut-Commissariat

Orodara, 4 mai 2025 (AIB)-La Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) a procédé, le vendredi 2 mai 2025, à la remise officielle des infrastructures rénovées du Haut-Commissariat de Orodara, accompagnée d’un don de vivres à l’endroit des personnes vulnérables.

La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Mariama KONATÉ/GNANOU, représentant le Ministre d’État, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Mobilité.

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), la SONATUR a engagé la rénovation du bâtiment du Haut-Commissariat de Orodara. D’un coût estimé à environ 17 millions de francs CFA, les travaux ont porté sur la pose de carrelage, la reprise de peinture sur enduit ciment, la réhabilitation des toilettes, des placards et des plafonds, ainsi que la réparation des installations électriques.

Dans son mot d’accueil, le représentant de la notabilité coutumière de Orodara, Brahima COULIBALY, a souhaité la bienvenue à l’assistance, tout en exprimant sa gratitude à la SONATUR pour son engagement dans le développement local. Il a également formulé des bénédictions pour ses responsables.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Orodara, Emmanuel KONATÉ, a salué l’initiative, soulignant qu’une administration ne peut remplir efficacement sa mission sans des conditions de travail adéquates.

Selon lui, la rénovation du bâtiment permettra au personnel du Haut-Commissariat d’offrir un meilleur service aux usagers. Il a remercié la SONATUR pour son soutien, qu’il considère comme le symbole d’une bonne coopération entre l’entreprise et ses partenaires stratégiques.

Le Directeur général de la SONATUR, Boureima OUATTARA, a rappelé que son institution va au-delà de l’aménagement urbain.

Elle œuvre aussi pour répondre aux besoins réels de ses partenaires en infrastructures de qualité, tout en apportant une contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers le pays. Selon lui, la rénovation vise à offrir un cadre de travail agréable et sécurisé aux agents, ainsi qu’un meilleur accueil aux citoyens.

Il a ajouté que ces actions découlent d’une vision claire : celle d’une SONATUR citoyenne, solidaire et proche des populations, qui place le développement du pays au cœur de ses priorités.

Dans cet esprit de solidarité, et au regard du contexte socio-économique et sécuritaire difficile, la SONATUR a également offert 5 tonnes de vivres (riz et maïs) aux personnes vulnérables.

Ce geste humanitaire vise, selon le DG OUATTARA, à exprimer la solidarité de son institution envers ceux qui traversent des moments difficiles. « Nous espérons, à travers ce don, contribuer à soulager un tant soit peu leurs souffrances », a-t-il déclaré.

S’exprimant au nom du Ministre d’État, le gouverneur Mariama KONATÉ/GNANOU a félicité la SONATUR pour ses multiples actions de responsabilité sociétale au profit des populations de l’ouest du pays.

Elle a salué la réhabilitation du Haut-Commissariat comme un acte concret d’amélioration des services publics, rappelant qu’il s’agit d’un exemple à suivre pour toutes les autres structures, publiques comme privées.

Enfin, elle a lancé un appel à l’unité et à la solidarité des populations du Kénédougou, les invitant à s’engager aux côtés du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, et du gouvernement, pour la reconquête totale du territoire national.

La cérémonie s’est clôturée par la coupure du ruban symbolique et la visite guidée des nouveaux locaux.

Agence d’Information du Burkina

