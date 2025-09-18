BURKINA-KENEDOUGOU-REHABILITATION-ROUTE

Kénédougou : La route principale de Morolaba réhabilitée grâce à un travail d’intérêt commun

Orodara, 17 sept. 2025 (AIB)-La population de Morolaba, avec à sa tête le Président de la délégation spéciale (PDS), Germain Mien, s’est mobilisée le lundi 15 septembre 2025, pour réhabiliter la route menant au centre de la commune à travers des travaux d’intérêt commun.

Démarrée aux environs de 8 heures, l’opération a permis de boucher plusieurs des nids-de-poule et de réaménager certaines pistes, facilitant ainsi l’accès à la localité.

Selon les organisateurs, cette initiative vise à renforcer la mobilité au sein de la commune de Morolaba et à promouvoir la participation citoyenne au développement local.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune, Germain Mien, s’est réjoui de la forte mobilisation de la population autour de cette activité.

Les travaux ont pris fin autour de 14 heures, avec une promesse de poursuivre l’élan dans les jours à venir à travers d’autres actions similaires.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo