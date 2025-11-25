BURKINA-KENEDOUGOU-MONTEE-COULEURS

Kénédougou : La montée des couleurs placée sous le signe du vivre-ensemble

Orodara, 24 nov. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a présidé, ce lundi 24 novembre 2025 à Orodara, la cérémonie solennelle de montée des couleurs sous le signe du vivre-ensemble. Une activité qui s’inscrit en droite ligne de la célébration de la deuxième édition de la Semaine régionale du vivre-ensemble (SRVE) du Guiriko.

La montée des couleurs lundi 24 novembre 2025 à Orodara, marquée par l’exécution de l’hymne national, a été ponctuée de plusieurs temps forts, dont la remise de kits aux personnes vulnérables (composés d’ovins, de porcs et de volailles) offerts par le Projet de résilience de combativité de l’élevage (PRECEL)

Le directeur provincial en charge des Ressources animales du Kénédougou, Gassi Lougué, a souligné que l’appui du PRECEL vise avant tout à renforcer les moyens de subsistance des bénéficiaires les plus démunis, afin de consolider leur résilience économique et sociale.

La cérémonie a également été marquée par la présentation de l’urne de la solidarité, symbolisant le démarrage officiel de la collecte de fonds pour la campagne nationale de solidarité « Dèmè Sira » dans la province.

En procédant au lancement officiel de la SRVE dans son ressort territorial, le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a livré à l’assistance le message de la gouverneure du Guiriko, qui a rappelé l’esprit et la portée de la Semaine régionale du vivre-ensemble.

Selon lui, la SRVE n’est pas qu’une simple activité inscrite au calendrier régional, mais un appel à la conscience collective, rappelant que nos langues, nos cultures et nos croyances peuvent être diverses, mais elles constituent la richesse d’un peuple uni, enraciné dans ses valeurs et tourné vers un avenir solidaire.

M. Sakira, a, pour sa part, invité toutes les composantes sociales et institutionnelles de la province à s’engager pleinement dans les activités, les échanges et les moments de fraternité prévus durant toute la semaine.

S’adressant enfin aux bénéficiaires des kits du PRECEL, le haut-commissaire les a exhortés à faire bon usage des appuis reçus, afin de maximiser leur impact sur l’amélioration durable de leurs conditions de vie.

Agence d’information du Burkina

