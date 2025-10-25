BURKINA-KENEDOUGOU-OCTOBRE-ROSE-CORRDINATION-FEMMES

Kénédougou : La coordination provinciale des femmes célèbre le mois rose par une séance d’aérobic

Orodara, 24 oct. 2025 (AIB)-La coordination provinciale des femmes du Kénédougou, sous la conduite de Bernadette Traoré/Sanou, a organisé le jeudi 23 octobre 2025 à Orodara, une marche suivie d’une séance d’aérobic sur le plateau du stade du 4 Août de Orodara.

L’activité a été techniquement appuyée par la direction provinciale en charge des sports, s’inscrit dans le cadre des activités du mois rose dédié à la lutte contre le cancer du sein.

Placée sous le parrainage de Madjara Véronique Traoré et le coparrainage du PDG de Presta Sud, Babali Mahamadou Barry, cette activité a réuni de nombreuses femmes venues de différents horizons pour communier dans une ambiance conviviale et dynamique en présence des autorités administratives locales.

Selon la coordinatrice provinciale, Bernadette Traoré/Sanou, cette séance d’aérobic vise à « favoriser la détente, renforcer la cohésion entre femmes et préparer sereinement la journée de dépistage prévue le lendemain ».

La marraine de l’activité, Madjara Véronique Traoré, a pour sa part encouragé les participantes à adopter une pratique régulière du sport, gage de bien-être et de santé physique.

Le Haut- commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a salué cette initiative citoyenne et a invité l’ensemble des femmes à se mobiliser massivement pour la campagne de dépistage du cancer du sein le lendemain.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo