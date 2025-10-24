BUEKINA-KENEDOUGOU-KANGALA-NUMERISATION-REGISTRES

Kénédougou : La commune de Kangala numérise ses registres d’état civil

Kangala, 24 oct. 2025 (AIB)-La mairie de Kangala, en partenariat avec la Direction générale de la modernisation de l’état civil (DGMEC), a entrepris depuis le lundi 20 octobre 2025, un vaste processus de numérisation des registres d’état civil.

L’opération de numérisation des registres d’état civil, entrepris depuis le lundi 20 octobre 2025, s’inscrit dans la dynamique nationale de modernisation de l’état civil en vue d’assurer une meilleure gestion des données démographiques et renforcer la gouvernance locale.

Selon le directeur du registre national de la population à la DGMEC, Tanga Dominique Bandaogo, cette opération vise à transformer l’ensemble des registres physiques de l’état civil notamment les actes de naissance, de mariage et de décès en format numérique.

« Il s’agit de passer des registres papier à des fichiers électroniques afin de sécuriser, centraliser et faciliter l’accès aux données de l’état civil », a-t-il expliqué.

Dans la province du Kénédougou, deux communes dont Orodara et Kangala, sont concernées par cette phase du projet.

A Kangala, la mission de la DGMEC a recensé et indexé 744 registres couvrant la période de 1951 à 2025, répartis entre 685 registres pour la mairie (centre principal et centre secondaire) et 59 registres pour la préfecture.

Pour le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kangala, Désiré Luc Hien, cette opération marque une avancée significative pour la modernisation de l’administration locale.

« Elle permet de moderniser les services de l’état civil, de les rendre plus performants et de répondre plus efficacement aux attentes des populations », a-t-il confié.

Cette initiative est pilotée par le ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la mobilité avec l’appui financier du Programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base (PREGOLS).

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo