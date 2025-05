BURKINA-KENEDOUGOU-CULTURE-FESTIVAL-MUSIQUE

Kénédougou/FESTACUNS 2025 : Les anciens instruments de musique Sénoufo valorisés à travers un festival

Orodara, 18 mai 2025 (AIB)- L’Association solidarité entraide plus (ASEP), a organisé du 14 au 15 mai 2025 à Kourouma, la 4e édition du Festival des arts et de la culture Nanergué Sénoufo (FESTACUNS). Cette manifestation vise à valoriser les anciens instruments de musique Sénoufo en voie de disparition. C’était sous la présidence du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kourouma, Angadia Tankoano.

C’est sous le thème : « Rôle de la culture dans la résilience et le développement de la commune de Kourouma : Enjeux, défis et perspectives », que la 4e édition du Festival des arts et de la culture Nanergué Sénoufo (FESTACUNS), s’est tenue du 14 au 15 mai 2025 à Kourouma.

Sous le patronage du député à l’Assemblée législative de Transition, Drissa Sanogo, les parrainages de la directrice générale de la Semaine nationale de la culture (SNC), Christiane Sanou/Coulibaly et du chef de terre de Kourouma, Mahama Traoré.

Selon le président de l’Association solidarité entraide plus (ASEP), Clément Sanogo, l’objectif recherché à travers l’organisation de ce festival est de promouvoir la culture Sénoufo dans toutes ses facettes en mettant un accent particulier sur la valorisation des anciens instruments de musique Sénoufo en voie de disparition.

Il a invité la population de Kourouma à s’approprier ce festival qui constitue un véritable cadre de promotion et de valorisation de la culture Nanergué Senoufo mais aussi pour sa pérennisation.

M.Sanogo, a déclaré que sa structure souhaiterait avoir un partenariat avec la direction de la SNC.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kourouma, Angadia Tankoano, le représentant de la marraine, Augustin Kahoun et le chef de Kourouma, Mahama Traoré, ont salué positivement cette initiative culturelle de la part de l’ASEP.

Ils ont marqué leur disponibilité à les accompagner dans leur lourde mission de promotion des valeurs culturelles.

Tout en encourageant le comité d’organisation pour la réussite de ce festival, Drissa Sanogo, a appelé la population de Kourouma à l’union et à la cohésion sociale.

Augustin Kahoun a animé un panel sur la présentation de la SNC, les critères de notation en vigueur lors des compétitions du grand prix national des arts, au profit de la jeunesse.

Il leur a aussi prodigué des conseils pour susciter leur participation à la prochaine édition de la Semaine Nationale de la Culture.

Le FESTACUNS a coïncidé cette année avec la commémoration de la journée des coutumes et traditions.

Plusieurs activités entre autres, des expositions d’anciens instruments de musique Sénoufo, des animations artistiques et une excursion touristique sur la mare aux caïmans sacrés de Kourouma, ont été organisées.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/yo