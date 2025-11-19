BURKINA-KENEDOUGOU-PROTECTION-SOCIALE

Kénédougou/Extension de la protection sociale : La CNAMU échange avec les agents de santé à Orodara

Orodara, 19 nov. 2025 (AIB)-Une mission de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU), conduite par le conseiller technique du directeur général, Jean Baptiste Yaméogo, a échangé, le mardi 18 novembre 2025 à Orodara, avec les agents de santé autour de l’extension de la protection sociale.

La rencontre, tenue le mardi 18 novembre 2025 à Orodara, a permis à la délégation de présenter les objectifs et les modalités du régime d’assurance maladie.

« Nous sommes venus à Orodara pour informer la population sur le régime d’assurance maladie, expliquer ses implications et procéder à son immatriculation afin de lui permettre de bénéficier des prestations », a indiqué le conseiller technique, Jean Baptiste Yaméogo.

Les échanges ont porté sur plusieurs aspects clés tels que l’immatriculation, l’affiliation et le fonctionnement du régime.

Les participants ont soulevé des préoccupations relatives aux prestations de soins, aux cotisations, à la prise en charge des populations et à la gestion du régime dans les formations sanitaires.

Selon M. Yameogo, la mission a apporté des réponses satisfaisantes aux différentes préoccupations exprimées.

Pour sa part, le directeur de l’Immatriculation à la CNAMU, Isso Bazié, a précisé que plus de 270 000 personnes sont déjà immatriculées à l’échelle nationale depuis l’opérationnalisation de la caisse en septembre 2025.

Dans la province du Kénédougou, 1 658 personnes, dont 612 agents publics, ont été enregistrées à ce jour.

Il a ajouté que l’immatriculation des agents publics se poursuit.

